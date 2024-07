¿Voltereta de Marcelo Díaz respecto a los refuerzos en Universidad de Chile?

Luego de la derrota de Universidad de Chile a manos de Audax Italiano por 1-0, el capitán de los azules, Marcelo Díaz fue muy crítico con el rendimiento del equipo y se mostró abierto a la posibilidad de la llegada de refuerzos, algo que anteriormente no consideraba relevante.

Una vez finalizado el encuentro en La Serena, 'Carepato' atendió a los medios presentes y comentó: "Ninguno de los otros equipos ha jugado bien, creo. Audax se plantó a hacer su idea de juego, lo que vino a buscar. Nosotros no supimos resolver el problema que nos plantearon".

Marcelo Díaz, el capitán de Universidad de Chile se refirió a la derrota frente a Audax Italiano en La Portada de La Serena, al actual momento del equipo y sobre la llegada de Charles Aranguiz a reforzar el equipo.#VamosLaU #LocuraTotal 🔵🔴🤘🏻 pic.twitter.com/WNVMLKljbR — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) July 29, 2024

Díaz insinuó que no está conforme con el desempeño de los azules en los últimos partidos: "En esta segunda rueda hemos comenzado con un punto de seis posibles. Eso no nos puede ocurrir. Por eso, debemos trabajar mucho más y estar más unidos, porque en los momentos difíciles es cuando todos tienden a dispersarse, pero aquí nadie se salvará solo; debemos estar como grupo... Así que no hay que alarmarse tanto, sino que hay que ocuparse y trabajar".

El líder de U. de Chile fue consultado sobre la tardía llegada de Charles Aránguiz, quien se suponía arribaría la semana pasada. Al respecto, comentó: "Ojalá que se oficialice. Tienen que llegar los jugadores que deben llegar, pero quienes estamos aquí somos los que tenemos que poner el pecho a las balas".

La voltereta de Marcelo Díaz en el tema de refuerzos de Universidad de Chile

Antes del reinicio del Campeonato Nacional, se le preguntó sobre los escasos refuerzos que habían llegado a la U, especialmente Antonio Díaz, y si la falta de más jugadores podría afectar al equipo, que habitualmente tiene malas segundas ruedas.

En ese momento, Marcelo Díaz se mostraba optimista y expresó: "Todos sabemos lo que ha acontecido en los últimos años, y queremos hacer una excepción a la regla; para eso nos hemos preparado muy bien".

Hay factores que no dependen únicamente de la voluntad y el trabajo de un grupo de personas. Se puede entender un error de cálculo o mala fortuna, pero en el caso de los refuerzos, no la situación cambia.

Todo hace parecer que no le alcanzará a Universidad de Chile con el equipo que tiene

En la misma conferencia, el histórico jugador azul señaló que con el plantel actual la U podría alcanzar sus objetivos, a pesar de que la escasez de incorporaciones. "Claramente nos alcanza. Hoy tenemos un plantel muy amplio. Nos alcanzó en la primera rueda y debería alcanzarnos en la segunda. Estamos trabajando muy duro".

Revisa el momento exactó acá (minuto 23:41).

Sin embargo, parece que tras el empate 3-3 con Cobresal y la derrota 1-0 frente a Audax Italiano, Díaz ha reflexionado y se ha dado cuenta de que el equipo realmente necesita un refresco si desea mantenerse en la lucha por el título al final del año.