¿Y por qué? Extécnico de la U que fue campeón hace poco en Colombia se retiró del fútbol

La sorpresa fue mayor, Rafael Dudamel, extécnico de la U, anunció que no sólo deja la banca del Atlético Bucaramanga, sino que también se retira del fútbol en una decisión que llamó a curiosidad luego que con el conjunto Leopardo a mitad de temporada consiguieran el primer título en la historia del club.

El nivel de gratitud es tal que incluso se piensa, por parte de las autoridades de la ciudad colombiana y de los hinchas del club, ponerle el nombre a una rotonda, cercana al estadio Américo Montanini, lo cual lo sorprendió, y encontró exagerado el ahora exentrenador.

“Glorieta Rafael Dudamel” 😂😀😆 Hasta Dudamel se incomoda de la 🐊 pic.twitter.com/ioJcjW5UtW — Sócrates Serrano Puyana. (@Socrates1948) November 28, 2024

Las razones de por qué Dudamel se retiró del fútbol

En medio de una conferencia quien fuera adiestrador de Universidad de Chile ,esgrimió las razones que lo llevaron a retirarse de, la actividad: “quiero manifestarle a toda la ciudad, al mundo del fútbol que el único motivo es una decisión familiar, he querido cerrar y limpiar cualquier tipo de especulaciones, nada que tenga que ver con lo contractual, con la llegada o salida de jugadores, quiero cancelar esas especulaciones. Hoy doy por terminado este ciclo, para disfrutar de mi familia, he querido pedirle a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar, por no estar cerca de mis tres hijos y mi esposa”.

Rafael Dudamel al frente del Bucaramanga dirigió 58 partidos, de los que ganó 28, empató 17 y perdió 13 con el que logró un rendimiento del 58 por ciento. En su carrera, que lo tuvo el 2020 en la U con 26 pleitos, totalizó durante 14 años de actividad, 360 juegos, de los cuales obtuvo 129 victorias para un promedio de 49 por ciento.