Yeferson Soteldo: Era muy extraño cómo se manejaba la U a nivel dirigencial

El volante venezolano Yeferson Soteldo se refirió a su conflicto con la hinchada de Universidad de Chile tras su salida del club, y cuestionó el manejo del cuadro universitario por parte de Azul Azul.

En un Live de Instagram con Meridiano Online, el mediocampista dijo sobre su quiebre con los fanáticos azules que "lo que pasa es que los hinchas no supieron por qué salí del club. No sabían y por eso toda la hinchada empezó a caerme a mí".

"Yo por eso no quise dar declaraciones ni tener un despedida, dejé que se queden con sus cosas, ya venía a un lugar nuevo así que ya daba igual", apuntó.

A su vez, el "llanero" aseguró que en la escuadra estudiantil "me contaron que no me querían comprar, querían otro préstamo y yo ya no estaba para esas cosas, yo estaba para que me compraran".

"Estar de préstamo en préstamo para un jugador no es bueno. Ellos eran muy extraños (dirigentes), cómo se manejaba ese equipo de forma dirigencial era muy extraño y nunca había visto algo así", aseveró.