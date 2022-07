Yonathan Andía y problemas de la U para el Superclásico: Es una realidad que no tenemos estadio

Universidad de Chile ha tenido muchos problemas para poder encontrar un estadio en el que jugar el Superclásico ante Colo Colo y uno que se mostró algo resignado con el asunto fue el lateral Yonathan Andía.

"Creo que no nos vamos hacer los locos, no vamos a mentir, es una realidad que no tenemos estadio", apuntó el "cachorro" este miércoles en conferencia de prensa.

Más allá de esta situación, el ex Unión La Calera destacó que "siempre está el apoyo de nuestra hinchada. Donde se juegue el partido nos van apoyar de la mejor manera, donde nos toque iremos con la mentalidad de poder competir, ganar el partido y con el apoyo de nuestra hinchada poder ganar".

El rendimiento de la U y lo que se viene

Andía también habló del momento que vive el equipo y elogió el trabajo del entrenador uruguayo Diego López. "En el año hemos sido bastante irregulares, nos ha costado rescatar puntos de visita. Intentamos mejorar día a día, creemos que esos detalles los podemos mejorar con trabajo", indicó.

"Diego López nos ha dado todas las herramientas, somos un equipo más armado y competitivo. Los goles van a llegar, es un problema de todos. Se preocupa del tema defensivo, nos remarca a los laterales que nos perfilemos bien y cuidemos la profundidad", agregó.

Sobre el del fin de semana, expresó que "queremos encarar el partido con la idea de ganarlo. Nos quedó un sabor amargo de la derrota con Ñublense. Es un equipo complicado, pero nosotros tenemos nuestras armas para hacerles daño y traer los tres puntos".

Finalmente, se refirió a la llegada de Martín Parra, arquero que llegó a reforzar el plantel azul. "Llegó hace poco, lo recibimos de la mejor manera. El grupo es bueno, esperamos que le vaya bien. No creo que afecte, es un tema más del club. Sé que llega para aportar, es un buen jugador", cerró.

"Queremos encarar el partido con la idea de ganarlo. Nos quedó un sabor amargo de la derrota con Ñublense. Es un equipo complicado, pero nosotros tenemos nuestras armas para hacerles daño y traer los tres puntos",