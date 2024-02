Zaldivia y el Registro de Hinchas: Es bueno si viene a generar más seguridad para las familias

El defensa de Universidad de Chile Matías Zaldivia se refirió a la imposición del Registro Nacional de Hinchas para las personas que quieran ir este sábado al duelo ante Audax Italiano, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Nacional.

Zaldivia dijo en conferencia de prensa: "Está bueno porque si viene para generar más seguridad en las familias, la verdad es que me gusta. Tiene que ser algo bien hecho, para que no vuelva a fallar".

"Para nosotros, obviamente, mientras más gente nuestra haya, mucho mejor. El club está haciendo todo lo posible para que vaya la mayor cantidad de hinchas nuestros a la cancha. Esperamos que a medida que vayan pasando los partidos y vayan viendo un buen comportamiento, vaya subiendo el aforo hasta llenar el Estadio Nacional lleno, que es lo que queremos todos", añadió.

También recordó la suspensión de la semana pasada ante Cobresal, a poco más de 48 horas de que se disputara el duelo: "Lo que pasó la semana pasada fue algo atípico, nunca me había pasado algo igual y nos genera una gran incertidumbre porque no saber si jugabas, dos días antes, fue un golpe duro, pero hablando con el plantel decidimos que todo lo que nos pase lo vamos a transformar en positivo y que tuvimos una semana más para prepararnos, para seguir afinando cosas que nos faltaban y lo tomamos de esa manera. No es lo ideal, nos generó un malestar porque teníamos mucha ilusión de empezar, pero tratamos de enfocarnos en la cancha que es lo que nos compete a nosotros".

En cuanto a la preparación futbolística, sostuvo: "(Estamos) Muy bien, estamos desde el 2 de enero con la pretemporada, se hizo un poco larga la espera... Estamos tratando de cambiar la mentalidad del año pasado, tratamos de cumplir la idea del técnico, de ser un equipo agresivo, intenso y protagonista. Nos sienta muy bien a todos. Estamos con muchas ganas y muchas esperanzas en lo que podamos hacer el sábado".

"Intentamos ser un equipo protagonista, que proponga, que sea ofensivo, con mucha presión e intensidad. Así se vio en los primeros amistosos y lo estamos intentando semana a semana. Lo que más contento me deja es que el plantel es muy competitivo, que los dos equipos (distintas oncenas) se ven bien tanto en los amistosos como en las prácticas, no hay diferencias. La competencia es muy sana y alta este año, entonces eso nos va a elevar el nivel a todos", siguió.

Respecto al rival señaló: "Vi el partido del lunes y Audax tiene muy buenos jugadores, con muy buen pie y muy dinámicos por banda, empezamos a preparar esta semana ya el partido. Sabemos por el técnico que tienen, que ellos van a intentar jugar, que no van a dividir la pelota. Ojalá podamos hacernos fuertes en la presión y sacarles la pelota, que es donde más incómodos se van a sentir yo creo. Después, pensar en nosotros, imponer nuestra idea, empezar a formar un gran equipo que queremos ser".

Por otro lado, se refirió a la actualidad de los defensa del equipo: "Este año los cuatro lo venimos haciendo muy bien, el nivel está muy parejo, tanto Nacho (Ignacio Tapia) como el Piña (David Retamal) lo están haciendo muy bien y me gusta, también, que haya un chico del club que esté a la par nuestra, yo creo que tiene muchas condiciones para hacerlo bien cuando le toque, ya lo ha demostrado en los amistoso, en el partido en que entró con Huachipato, tiene mucho carácter para jugar y, además, como viene de las inferiores, sabe cómo es la U. Es bueno que se le abran las oportunidades a los chicos que se la merecen. El Chaco (Franco Calderón) lo está haciendo muy bien. Obviamente adaptándose a una idea distinta a la que venía jugando en Argentina. Lo veo muy bien y con mucha confianza".

Además, recordó el proceso de adaptación que vivió en la institución, luego de haber jugado en Colo Colo: "Llegar cuestionado por razones que ya se sabían, después pasar a ser una pieza importante en el equipo y terminar convirtiéndome en uno de los capitanes para mí es muy importante, lo tomo con mucha responsabilidad, cuando miro para atrás me da un gran orgullo, de cómo llegué a cómo estoy, no es fácil. Le agradezco a mis compañeros y a la gente del club. Fue una decisión muy importante, pero me llevó a estar en la selección, a estar en un gran nivel, a sentirme de nuevo importante, cuando tomé la decisión la idea era esa, llegar a mi mejor nivel, sentirme importante y creo que lo estoy logrando. Me tiene muy motivado".

En otro tema, habló del arribgo de Ricardo Gareca a la selección chilena: "Es muy bueno que haya llegado al país. Tiene mucha experiencia en selecciones, ya vimos lo que hizo con Perú, es algo muy importante. Lo que dijo de Marcelo (Díaz) me pone muy contento y también nos da muchas esperanzas a todos de que está abierto, que depende del nivel de cada uno en su club para llegar a ser seleccionado. En mi cabeza está seguir ahí".