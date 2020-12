"Acá hay cosas que son extrañas": La rabia del técnico de U. de Concepción tras la caída en Iquique

El uruguayo Eduardo Acevedo, técnico de Universidad de Concepción, manifestó su rabia tras la goleada sufrida ante Deportes Iquique y apuntó a la organización del Campeonato Nacional, remarcando el desgaste que tiene su equipo y las "cosas extrañas" que pasan en el fútbol chileno.

"Acá hay cosas que son extrañas. Me tengo que callar para quedar bien, para ser cordial, felicito a Iquique por el triunfo, pero hay cosas que se tienen que decir. Nosotros, tres partidos, uno en la altura de Cobresal, viajes tremendos y después partido acá (Tierra de Campeones), y el otro equipo (Iquique) descansa una semana", declaró molesto Acevedo al CDF.

"No es lógico, hay cosas que se están haciendo sin la cabeza, me meto donde no me tengo que meter, pero no me lo voy a guardar", agregó el charrúa.

Además, manifesto su molestia por los cobros arbitrales de Eduardo Gamboa durante el partido.

"Hay cuatro amarillas que protestamos y ninguna amarilla sacaron, y están los videos... son cosas que no las soporto", explicó.

Al ser consultado por lo ocurrido en la cancha, fue enfático: "Ellos fueron superiores a nosotros y por eso ganaron. Pero lo que quiero remarcar es lo otro. Sumiso nunca fui, hay cosas que no están bien y no me lo voy a callar".

"No estuvimos a la altura físicamente, nosotros venimos con un desgaste tremendo, con el plantel corto que tenemos, y lo dije antes del partido y lo dije a los dirigentes. Ellos plantearon el tema, pero no somos escuchados. Hay cosas que duelen", sentenció.