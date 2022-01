Cecilio Waterman: En U. de Concepción están de acuerdo con mi idea de jugar en Primera División

El jugador panameño Cecilio Waterman debió reincorporarse a la pretemporada con Universidad de Concepción, club dueño de su pase. Pese a ello, apuntó que sus intenciones son mantenerse jugando en Primera División, luego de su paso por Everton en la última temporada.

En conversación con TNT Sports Chile, el atacante centroamericano mencionó que: "La dirigencia de Universidad de Concepción sabe y están de acuerdo en que yo debo estar en Primera jugando, y eso esperamos. Eso sí, no sé que equipo me vendría bien para jugar, pero soy un chico trabajador y donde vaya haré mi mejor esfuerzo como he mostrado en Chile".

"Tuve una oferta desde Universitario de Perú, pero la verdad estoy muy encantado en Chile y con el trato de la gente. Cuando uno se siente a gusto en un país uno quiere estar, la liga me gusta y mi idea es seguir acá", apuntó.

Junto con lo anterior, Waterman hizo un balance personal de su estadía con Everton. "Mejoré en el aspecto de estar más metido en el partido y jugar, hice como cinco asistencias y en U. de Concepción eso no se me había podido dar".