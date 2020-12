Universidad de Concepción oficializó la contratación del técnico Hugo Balladares

Universidad de Concepción oficializó este miércoles la contratación de Hugo Balladares como nuevo director técnico.

En un comunicado, el "Campanil" informó que el entrenador de 47 años, quien llega para ocupar el puesto que dejó el uruguayo Eduardo Acevedo, firmó un contrato hasta el final de la temporada 2021.

Balladares arriba a la U. de Conce tras presentar este mismo miércoles 30 de diciembre su renuncia a la selección chilena sub 17, en donde estuvo tres meses en el cargo.

Balladares fue ex jugador de U. de Concepción en 2002 y también fue alumno de la casa de estudios. Como técnico, tiene trayectoria en la Roja Sub 15, sub 17, Colo Colo "B", Deportes Valdivia y Magallanes.