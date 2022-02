Universidad de Concepción se despidió de la Copa Libertadores sub 20 con una nueva derrota luego de caer por 1-4 ante Guaraní.

El "campanil" llegó eliminado al último partido tras sendas derrotas frente a Orense (Ecuador) y Newells All Boys (Argentina).

Milciades Adorno (8' y 72'), Matías Segovia (22') y Alcides Benítez (70') marcaron para los paraguayos, mientras que René Rodríguez (89') marcó un autogol y permitió el descuento de los nacionales.

De esta manera, las llaves de semifinales quedaron conformadas con los enfrentamientos entre Independiente del Valle (Ecuador) contra Guaraní, y Peñarol (Uruguay) frente a Caracas (Venezuela). Ambos partidos están programados para el 17 de febrero.

🖊️ Así quedó la clasificación del Grupo C de la CONMEBOL #LibertadoresSub20 tras finalizar la tercera y última jornada.



📌 Assim ficou a classificação do Grupo C da CONMEBOL #LibertadoresSub20 após o fim da terceira e última rodada! pic.twitter.com/hPIiaybLGh