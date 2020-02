Zidane tras caída de Real Madrid: En el final nos faltó concentración

El técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, lamentó la derrota ante Manchester City por la ida de los octavos de final de Champions League, señalando que al equipo le faltó "concentración" para quedarse con el triunfo.

"En el final nos ha faltado concentración. Me voy con mala impresión porque es complicado jugar bien al fútbol y perder otra vez de esta manera. Nos sabe mal a todos", afirmó.

"El árbitro me dijo que no había nada, que no había el empujón que le dije. No cambia nada, el árbitro ha decidido así y ya está, lo que me molesta es lo que hicimos jugando bien y que a diez minutos del final te cambia el partido por los errores que cometimos", sostuvo respecto a la posible falta sobre Sergio Ramos en el primer gol del cuadro inglés.

El entrenador valoró el juego que mostró su elenco durante gran parte del duelo. "Ha sido un buen partido en el que hemos tenido nuestra oportunidad y ellos al final por culpa nuestra. Marcamos en nuestro peor momento, luego fue bien y los doce últimos minutos han sido muy malos", indicó.

Por último, Zidane se refirió al siguinete desafío de la escuadra "merengue", donde recibirán a FC Barcelona el próximo domingo en el Estadio "Santiago Berbabéu".

"El domingo tenemos otra oportunidad en un partidazo. Ahora tenemos que recuperar bien y hacer un gran partido. Espero que la afición venga para ayudar al equipo y sacar esto adelante", cerró.