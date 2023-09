"Biles II": El nuevo elemento que Simone Biles presentará en el Mundial de Amberes

Las gimnastas estadounidenses Simone Biles y Shilese Jones presentaron a la Federación Internacional (FIG) sendos nuevos elementos que, en caso de ser capaces de ejecutarlos en los campeonatos de mundo que comienzan el sábado en Amberes (Bélgica), quedarán incluidos en el código de puntuación con sus propios nombres.

Biles pidió el reconocimiento del salto Yurchenko con doble mortal carpado que ya hizo en varias competiciones locales. Si lo ejecuta en Amberes sin caerse, será bautizado como "Biles II" y tendrá un valor de 6,4 puntos, por lo que será oficialmente el salto más difícil de cuantos se practican.

El "Biles I" es un salto que la FIG aceptó en 2018, después de que también lo estrenó la cuatro veces campeona olímpica, consistente en rondada, medio giro y mortal extendido con doble giro.

It’s official! Shilese Jones and Simone Biles have both submitted new elements to be named at the Artistic World Championships! 🤞@antwerp2023 | @gymnastics | @TeamUSA



