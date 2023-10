Tomás González hará gira por Chile junto a un circo que reunió a elenco de diversos países

Tomás González tiene la mente puesta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que se avecinan a pasos agigantados, pero también el gimnasta chileno sorprendió al revelar que participará de una gira circense a lo largo de nuestro país.

En conversación con Las Ultimas Noticias el deportista nacional contó que fue elegido por el Circo Sportas, el cual se presenta como un show que "encuentra en el deporte una forma de entretención y aprendizaje".

"Me contactaron para formar parte del Circo Sportas, que este año estará enfocado en el deporte para aprovechar los Panamericanos. Me eligieron entre los personajes principales dentro de la historia, tuve un par de reuniones, me interesó y acepté. Estoy ensayando desde hace tres semanas más o menos", detalló González sobre la actuación que tendrá 54 funciones en 18 ciudades de Chile.

Así mismo, mencionó que: "Es una gira larga, pero entremedio vengo a Santiago para transmitir en Canal 13 los Panamericanos. Voy a estar en la ceremonia inaugural, el 20 de octubre, y hasta el 25, transmitiré gimnasia y un par de otros deportes. Luego me reintegro al periplo en la zona sur".