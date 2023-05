Tomás González: No creo que haya medallas para Chile en la gimnasia en Santiago 2023

El mejor gimnasta en la historia de Chile, Tomás González, aseguró que ve complejo que haya medallas para nuestro país en su disciplina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ya que los participantes nacionales son jóvenes y necesitan más competencias.

En conversación con El Mercurio, González señaló: "Está difícil. Hya un recambio en los varones, hay caras nuevas que vienen súper bien, pero les queda más tiempo, son muy jóvenes, habría que esperar de aquí a un par de ciclos olímpicos".

"No creo que haya medallas, pero sí habrá muy buenos desempeños, puede haber finales y ahí cruzar los dedos para ver qué pasa. ¿Nombres? Está Joel Alvarez (27 años), quien compitió en el ciclo olímpico pasado conmigo, y Luciano Letelier (19), que es el otro que anda bien", añadió.

"Como dije, son muy jóvenes, falta que tengan más madurez también. En las mujeres está más difícil todavía, no hay mucho recambio. Peor igual el llamado es a apoyar a todos nuestros deportistas, ir a verlos a los Panamericanos", cerró sobre el tema.

Finalmente, habló de su "proceso de retiro": "Quise tomarme un tiempo para estar seguro, para reflexionar bien. He estado toda mi vida en la alta competencia. Tomar esta decisión es una gran responsabilidad y quiero estar 100 por ciento seguro. Creo que de aquí al segundo semestre voy a anunciar definitivamente si me retiro o si defino despedirme en un torneo más. Me gusta la idea de hacer otra actividad, de marcar un hito como despedida", sentenció el gimnasta, que no estará en Santiago 2023 ni en otro ciclo olímpico.