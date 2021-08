Tomás González: No les voy a dar en el gusto de entregar una fecha para mi retiro

El destacado gimnasta nacional Tomás González, quien participó recientemente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se mostró molesto ante insistencia del tema de su retiro en la prensa y los fanáticos, y se abstuvo de dar una fecha.

En una entrevista realizada por la revista Sábado de El Mercurio, González expresó que "estoy un poco hasta acá con el tema de cuándo me voy a retirar. También me lo dijeron después de Río. Entonces, ahora en Tokio la tiré: 'Me voy a retirar'. Pero no les voy a dar el gusto de decir 'en tal fecha lo voy a hacer y los voy a invitar. No'".

Además, agregó que "toda mi vida ha sido la gimnasia y ahora voy a tener que cambiar todo. Mi día a día va a ser distinto, voy a tener una libertad que antes nunca tuve".

"Pensar qué voy a hacer todo el día me da vértigo. Yo estoy programado para rendir y rendir. Antes me pasaba con las vacaciones porque ya en la segunda semana quería entrenar. Ahora no voy a tener nada de eso", finalizó sobre el tema.

Por otra parte, fue pesimista en relación al futuro de la gimnasia nacional: "No hay mujeres ni hombres. Soy el único de final mundial y olímpica. Es que es muy difícil. Cuando me preguntan por las nuevas generaciones, los chicos vienen bien, las mujeres no tanto. Pero pensando en una final olímpica es difícil".

Por último, habló de su experiencia como presidente de la Federación de Gimnasia: "Me gustó mucho porque aprendí mucho desde adentro y me quedó claro cómo funciona todo, los pro y contra de este sistema de alto rendimiento en Chile, pero no. Siento que la gente no está al nivel que yo llegué y si no hay voluntad de aperrar en el buen sentido, no", cerró.

González disputó la disciplina de suelo en Tokio, pero se despidió prematuramente al no clasificar a la final.