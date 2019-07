Tomás González tras el oro Panamericano: Hoy es uno de esos días que jamás olvidaré

El destacado gimnasta nacional Tomás González se mostró muy feliz y agradecido en redes sociales, luego de conseguir una meritoria medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la primera de Chile en el evento multideportivo continental.

González, en una emotiva publicación en Instagram, sostuvo que "hoy fue uno de esos días que jamás olvidaré! Momentos como éste hacen que valga la pena tantas horas, días y años de trabajo".

Además, agregó que "siempre me he sentido orgulloso de representar a mi país y hoy lo siento más que nunca! Arriba Chile!!! Mil gracias por sus mensajes que tanto me motivan!".

Se trata de la primera presea dorada además del gimnasta de 33 años en este tipo de torneos, deportista que busca a paso firme su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.