Cecilia Pérez: El compromiso con los Panamericanos Santiago 2023 es total

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, en el marco de la ceremonia de los mejores deportistas del año, ratificó el compromiso del Gobierno con la realización de los Juegos Panamericanos 2023, asegurando que los recursos para infraestructura estarán intactos para el evento deportivo.

Pérez sostuvo este miércoles que "el compromiso de nuestro Gobierno con la realización de los Panamericanos Santiago 2023 es total. Este jueves partimos a Estados Unidos para tener una reunión con Panam Sport para no solo ratificar este compromiso, sino que también para mostrar avances importantes en materia de infraestructura deportiva".

En la misma línea, la jefa de cartera añadió que "nosotros, a través de la voluntad que ha mostrado el Presidente Sebastián Piñera, hemos preservado los recursos en relación a la infraestructura en recintos deportivos para el alto rendimiento, asegurando la participación de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y preparándonos para Santiago".

"Los recortes presupuestarios que hemos hecho dicen relación con recursos humanos, marketing, difusión y comunicación, que creemos que para el próximo año son necesarios", insistió la ex vocera de Gobierno.

En cuanto a la competencia, la Ministra aseguró que "creemos que hay una tremenda proyección deportiva, hay deportistas de 14 o 15 años que perfectamente pueden llegar bien parados a los Panamericanos y Parapanamericanos".

Finalmente, Pérez tuvo palabras para el presidente de la Federación de Deportes Acuáticos, Marcos Jara, quien la acusó de actuar con "faranduleo y lavado de imagen" tras la denuncia del Ministerio del Deporte por apropiación indebida de recursos.

"No estoy para calificar ningún tipo de apelativo que haga el señor Jara, él no me debe responder a mí, debe hacerlo al Ministerio Público", cerró.