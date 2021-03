Joaquín Niemann sufrió dramática eliminación en el WGC Dell Technologies Match Play

El golfista chileno Joaquín Niemann sufrió este viernes una drámatica eliminación en el WGC Dell Technologies Match Play, de Texas, pese a que superó al estadounidense Patrick Reed, número 7 del ranking.

El nacional debía vencer a Reed para acceder a octavos de final y lo hizo con contudencia, por lo que sumó dos puntos y quedó empatado en el Grupo 7 con el estadounidense Bubba Watson, que derrotó al sudafricano Christiaan Bezuidenhout.

Fue en esa definición donde el chileno falló un putt desde cerca de un metro y sentenció la victoria de Watson.

De esta forma, Niemann se despidió del torneo en el que había cosechado dos empates en las primeras rondas y, pese a quedar fuera, dejó buenas sensaciones en esta jornada.

No backing down. 💪@BubbaWatson overcomes Joaquin Niemann to advance to the weekend. pic.twitter.com/Un7PQUjz5r