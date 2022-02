¡Tremendo! Joaquín Niemann conquistó su segundo título del PGA Tour en The Genesis Invitational

El chileno Joaquín Niemann sumó otro gran hito en su carrera profesional, ya que conquistó su segundo título en el PGA Tour, luego de imponerse en The Genesis Invitational en Los Angeles, Estados Unidos.

Niemann, en la mejor presentación de su carrera, fue dominador de principio a fin en un torneo donde batió records, logrando el mejor registro de golpes en las primeras rondas.

Pese a que llegó con una amplia ventaja a la jornada final, la definición fue de infarto, ya que Niemann tuvo que aguantar la presión de Cameron Young, quien fue su gran rival en el torneo, y el amenazante Colin Morikawa, que surgió con todo este domingo, ya que de ganar podía alcanzar el número uno en el ranking PGA.

Niemann llegó a estar con cinco golpes de ventaja sobre sus escoltas, pero en los últimos hoyos recortaron distancia y todos estaban pendientes de lo que pasaba en la bandera 18. Sin embargo, tanto Morikawa como Young fallaron en sus intentos y allanaron el camino del golfista nacional hacia su segundo título.

En la estadística, Niemann finalizó el torneo con 265 golpes, con un acumulado de -19. Moriwaka y Young terminaron con 17 bajo par.

La primera parte quedó marcada por la tensión, algo que Niemann logró disipar con un tremendo eagle en la bandera once. También sufrió con los bogeys en los hoyos 14 y 15, mientras sufría el acecho de Young y Morikawa.

Sin embargo, sus rivales también fallaron y ya en el hoyo final solo necesitaba el par para ganar. Lo logró y desató la alegría en Los Angeles. Se convirtió en el segundo golfista más joven en ganar el The Genesis Invitational.

Con este triunfo, Niemann aparecerá en el séptimo lugar en el ranking mundial del PGA Tour.

Dominant from start to finish. 🏆@JoacoNiemann goes wire-to-wire to win @TheGenesisInv for his second career victory. pic.twitter.com/Fb1N5rof7x