Joaquín Niemann se consagró campeón en Jeddah y alzó su segundo título en el LIV Golf

El chileno Joaquín Niemann alcanzó la gloria en el LIV Golf de Jeddah, Arabia Saudita, y sumó al palmarés su segunda corona en el circuito donde también compite junto a Torque en la acción por equipos.

Pese a un bogey en la bandera 13, "Joaking" realizó cinco birdies (1, 4, 10, 17 y 18) para terminar con el día con cuatro golpes bajo par y completar una tarjeta total de -17 para volver a gritar campeón.

La primera consagración del nacional en torneos LIV se dio hace menos de un mes, el pasado 4 de febrero en Mayakoba.

JOACO WINS LIV GOLF JEDDAH 🏆



This is his second LIV Golf win this season 👏#LIVGolf @joaconiemann pic.twitter.com/0ytG7fAOFm