Hockista de las Leonas sufrió asalto y le robaron medalla ganada en Tokio 2020

La jugadora argentina de hockey césped Sofía Maccari sufrió un duro asalto la noche del miércoles pasado y un grupo de desconocidos le terminó robando la medalla de plata que ganó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según reporta Olé, la jugadora fue abordada por dos hombres armados que le quitaron sus pertenencias, pero lo que más lamentó fue la pérdida de su segunda presea olímpica luego de la ganada en Londres 2012.

Inmediatamente, denunció lo sucedido y lo comunicó mediante todas sus redes sociales, con el fin de difundir la noticia y el deseo de recuperar, sobre todo, la presea dado que también le quitaron su teléfono celular y su auto.

"Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso, LA MEDALLA OLÍMPICA. NO PUEDO EXPLICAR EL DOLOR QUE ESTO SIGNIFICA. LES PIDO COLABORACIÓN A TODOS! UN RT Y CUALQUIER INFO", escribió en su Instagram.

La jugadora de 33 años extendió el mensaje a toda la comunidad y se comunicó con periodistas, medios, deportistas, políticos y afines.