Comité Olímpico de Chile busca la nacionalización por gracia de Sergio Cachito" Vigil

El Comité Olímpico de Chile está gestionando la posibilidad de que el Estado le otorgue al técnico de la selección chilena femenina de hockey césped, el argentino Sergio "Cachito" Vigil, la carta de nacionalización por gracia.

"El aporte de Sergio al hockey césped chileno ha sido muy importante, y él mismo nos ha comentado que sería un orgullo para él tener nuestra nacionalidad. A pesar de que lleva más de cinco años en Chile, lamentablemente no ha podido optar a la residencia definitiva debido a estar entrando y saliendo permanentemente del territorio nacional. Es una idea que está en su fase exploratoria", reconocieron desde el Comité a La Tercera.

El entrenador no oculta su emoción ante esta iniciativa: "Me siento honrado de que el Comité Olímpico, las autoridades y la comunidad de Chile hayan pensado en la posibilidad de darme la nacionalidad por gracia. Esto lo siento como un hermoso reconocimiento, lo valoro muchísimo y de alguna manera reconfirma todo el afecto y el cariño que he recibido desde el primer día que estoy en Chile. También siento que hemos generado un vínculo de reciprocidad humana y profesional. Lo que tengo es un sentimiento de gratitud", dijo a la misma publicación.

"Sin duda que esto no hubiera sido posible si yo no fuera parte de una comunidad y familia como la del hockey, porque creo que el trabajo que he realizado con las Diablas, el cuerpo técnico y la Federación, sin duda me abrió las puertas para esta muy linda noticia", añadió.