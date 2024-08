¿Organizar o ganar? La decisión que debe tomar Chile para los Juegos Olímpicos 2036

El sueño de albergar los Juegos Olímpicos de 2036 en Chile, contrasta con la cruda realidad de la participación del Team Chile en la competición, en donde a lo largo de su historia olímpica solo ha cosechado 13 medallas y lleva 16 años sin conseguir una presea.

La discusión está abierta, ¿valdrá la pena invertir en un megaevento sin reforzar el rendimiento de los atletas chilenos?. Para organizar los Juegos, hay que compararse con los mejores países y los de mayor nivel.

Bajo ese concepto, se puede desglosar que Chile en 2021 contaba con un presupuesto para sus deportistas cercano a los 6 millones de dólares. Fondo que con mucho esfuerzo ha ido aumentando año tras año.

Chile will be a candidate to host the 2036 Olympics pic.twitter.com/khfaMBbxSc