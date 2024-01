Aranza Villalón y el cupo nacional del ciclismo a París 2024: Me siento totalmente perjudicada

La ciclista de ruta nacional Aranza Villalón se quejó por la decisión de la federación de su disciplina de definir en un Selectivo el cupo nacional para los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a que ella fue la mejor chilena ubicada en el ranking de la Unión Ciclista Internacional hasta el pasado 17 de octubre, como lo indica el reglamento.

De hecho, el pasado 2 de diciembre la federación nacional le otorgó el cupo a Catalina Soto, por tener el mejor desempeño criollo en la prueba de Gran Fondo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que valió una denuncia de Villalón y la rectificación posterior de del organismo, que decidió definir el cupo en el mencionado Selectivo, en un Panamericano específico a disputarse en junio en Sao Paulo.

En diálogo con Tardes Deportivas de Al Aire Libre en Cooperativa, Aranza señaló: "Sigo sin entender a la federación con estas decisiones, que arbitrariamente están tomando, aún más porque nos van a medir en un campeonato que no se iguala a lo que son unas Olimpiadas. En unos Panamericanos se corren 80 kilómetros y en los Juegos Olímpicos vamos a correr 160, de ahí siempre en los Panamericanos se llega al sprint porque se correr en un nivel más bajo".

"En unas Olimpiadas son totalmente diferentes porque son terrenos duros y por la asimetría, es un nivel duro y más alto. No tiene comparación. Ahí parte mal todo, no entendiendo el perfil de los ciclistas, no entendiendo que un Panamericano se va a perder por lograr este cupo, que tuvimos 52 semanas de selectivo, a nivel Mundial, entonces las reglas están siendo muy arbitrarias por parte de la Federación, no lo están planteando nada de bien", añadió.

Siguiendo con la explicación, sostuvo: "Se va a perder este campeonato por ir a disputar este selectivo y nos van a hacer correr en contra, entonces la verdad me parece aún peor".

Además, comentó sus sensaciones: "No entiendo nada, me siento totalmente perjudicada, cada vez más. Hay cero entendimiento de la federación con respecto al evento en que nos vamos a estar preparando. Imagínate que el Panamericano va a estar un mes y medio antes de los Juegos Olímpicos y ya eso significa que vas a tener que prepararte muy bien para llegar al selectivo y no para las Olimpiadas y eso es fatal".

Finalmente, dejó en claro: "Yo voy a seguir con la justicia, la apelación la está viendo mi abogado. Estoy firme con esto, voy a pelear hasta las últimas instancias, esto me lo gané en las 52 semanas de clasificación para esta plaza, así que seguiré con ese caso".