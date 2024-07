Aseguran que Rafael Nadal está analizando bajarse del singles en los Juegos Olímpicos

La participación de Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024 es una incógnita, debido a problemas físicos.

El manacorí sufrió una molestia en los entrenamientos en la capital francesa y de inmediato se puso en duda que oueda jugar en el torneo, tal como lo reconoció su entrenador Carlos Moyá.

"No es un problema que descarte que va a poder jugar, pero hay que tener cuidado... No te puedo asegurar ni que va a jugar ni que no va a jugar", señaló a RNE de España.

Rafael Nadal tiene como opción no jugar el singles

Ante este escenario, Rafael Nadal está analizando no participar en la modalidad de singles y solo avocarse al dobles, en el que es pareja de Carlos Alcaraz.

Nadal tiene como rival para el debut en individuales al húngaro Marton Fucsovics. En caso de jugar y ganar puede toparse en segunda fase con Novak Djokovic.

En duplas, jugará junto a Alcaraz contra los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.