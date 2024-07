Atleta noruego estuvo cerca de batir el Récord Mundial de 1500 metros y llega como candidato a PARÍS 2024

Para los deportistas sin lugar a dudas los Juegos Olímpicos son su principal meta, y por lo mismo en la antesala de PARÍS 2024 están afinando detalles para llegar en las mejores condiciones, y es allí donde se puede quienes con resultados en mano pueden ser los grandes candidatos.

En Mónaco, en el marco de la Diamond League del atletismo hubo competidores que demostraron que sus marcas están para pelear medallas e incluso amenazan con romper récrods.

El noruego Jakob Ingebrigtsen en el Stade Louis II de Mónaco rompió el récord europeo de 1500 metros con un crono de 3’26”73, que es además la cuarta mejor marca de la historia de esta prueba, y quedó a sólo 73 centésimas de batir la marca del marroquí Hicham El Guerrouj, que ostenta el mejor tiempo planetario desde 1998.

Ingebrigsten apunta al oro olímpico y tiene además como antecedente el doble primer lugar que este año obtuvo en el campeonato europeo en 1500 y 500 metros.

El argelino Djamel Sedjati con 1’41”46 se impuso en los 800 metros, y se convirtió en el tercer mejor registro de la historia de esta prueba, donde además el español Mohamed Attaoui logró récord de su país.

EUROPEAN RECORD



The sixth quickest 1500m run in history 🔥



Jakob Ingebrigtsen continues to re-write the record books as he sets a European record of 3:26.73 to win the 1500m at the Monaco Diamond League 🇳🇴



It's the fastest time by anyone since 2015 🤯



👉… pic.twitter.com/kXTV6tXKup