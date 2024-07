Brasileño del surf se elevó a los cielos con histórica actuación en París 2024

El surf es un deporte de reciente data en los Juegos Olímpicos, ya que se incorporó recién en la pasada edición de Tokio, y ahora en París 2024 tiene el agregado que se desarrolla en Tahití, a casi 16 mil kilómetros de distancia de la capital francesa.

Francia quiso dar una muestra de integración y por eso eligió sus territorios de ultramar para que fueran parte del recorrido de la llama y también de las competencias, y Tahití, específicamente Teahupo'o fue elegida para desarrollar el surf, porque allí se dan unas olas consideradas incluso por los profesionales de este deporte como las que representan mayor dificultad y son muy peligrosas, aunque algo propio de esta disciplina invita al desafío y lograr actuaciones históricas, tal cual como ocurrió en esta ocasión.

Gabriel Medina se enfrentó al japonés Kanoa Igarashi, ganador de la medalla de plata en los Juegos de Tokio, y que lo había dejado fuera de competencia y del podio, por lo que esta actuación tenía toda la cara de una revancha, la que logró con una actuación memorable que le valió récord olímpico y una puntuación de 9,90 por lo que una vez concluido el recorrido dio un salto de celebración.

Tras la competencia Mediana habló sobre esta histórica marca, aunque él esperaba mejor valoración por parte de los jueces: “sentí que era un 10. Lo he hecho antes, y me dije: 'Seguro que es un 10'. La ola era tan perfecta". La imagen de sus festejos se hizo viral, y parece suspendido en el cielo, en el olimpo, para lo cual aún falta, ya que en la competencia debe enfrentar los cuartos de final, donde se medirá con su compatriota João Chianca.

Gabriel Medina had to soar for the photog to capture one of the greatest Olympic photos I've ever seen. The video is even more poetic in slow-mo.



