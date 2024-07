Carabineros de Chile colaborarán con los Juegos de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024, desde el primer momento, señalaron que uno de los temas de ocupación estaba relacionado con la seguridad que se viviría en torno a la capital francesa, y en los lugares de las competencias. Y uno de los cuerpos policiales que contribuirá será Carabineros de Chile.

Francia no se ha cerrado en este tema y contará con la colaboración de varias organizaciones policiales de diferentes lugares.

Paris Olympics 2024: Indian CAPF, special forces canine squad in France for venue security#ParisOlympics #ParisOlympics2024 #Dog



Details in here👇🏻https://t.co/lpEbrXTykp pic.twitter.com/PoHroNSqwe