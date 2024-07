El "bailecito" de Snoop Dog al portar antorcha olímpica a horas de la inauguración de París 2024

Snoop Dog se lució este viernes al portar una antorcha olímpica en la previa de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El rapero estadounidense robó gran cantidad de miradas e incluso aportó con un "bailecito" que es viral en redes sociales.

Snoooooop 🙌

The Torch is in safe hands 👀

-

Palalalala, mais qui voilà ? 👀

La Flamme est entre de bonnes mains.



Suivez l’étape du jour en direct sur @FranceTV : https://t.co/TWcSUAw0vu#Paris2024 @SnoopDogg @Olympics @NBCOlympics @TeamUSA

📹 Paris 2024 pic.twitter.com/v6l2nhNI4T