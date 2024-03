El COI excluyó a rusos y bielorrusos de la inauguración y medallero de París 2024

El Comité Olímpico Internacional acordó con su Comité Ejecutivo cómo será la participación de los deportistas rusos y bielorrusos en París 2024 bajo bandera neutral, siendo excluidos de algunas instancias de los próximos Juegos.

En su sitio oficial, el COI detalló que "los atletas calificados con pasaporte ruso o bielorruso serán inscritos y competirán como Atletas Neutrales Individuales ("AIN")", que tendrá bandera e himno únicamente diseñado para las ceremonias de premiación.

Por otro lado, "no se considerarán equipos de deportistas con pasaporte ruso o bielorruso". Al no tomarse al AIN como un equipo, rusos y bielorrusos "no participarán en el desfile de delegaciones (equipos) durante la Ceremonia de Apertura, ya que son deportistas individuales"; siendo un escenario similar que vivieron los oriundos de la exYugoslavia en Barcelona 1992.

Además, se informó que "las medallas ganadas por los AIN no se mostrarán en el medallero" y que "ningún funcionario gubernamental o estatal ruso o bielorruso será invitado ni acreditado para los Juegos Olímpicos de París 2024".

"La decisión sobre la participación de las AIN en la Ceremonia de Clausura se tomará en una etapa posterior, tomando en consideración que no son equipos los que ingresan a la Ceremonia de Clausura, sino todos los atletas en conjunto", sumaron.