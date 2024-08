En Gran Bretaña acusan que la medalla de oro de Francisca Crovetto es un "robo"

La final de tiro skeet donde Francisca Crovetto ganó la histórica medalla de oro en París 2024, fue celebración total en Chile, pero en Inglaterra se desató una ola de críticas y dudas sobre la legitimidad del resultado.

En la final, Fran ganó por un solo punto tras un desempate de alta tensión. La británica Amber Jo Rutter falló uno de sus dos últimos disparos y pidió una revisión, pero en los Juegos Olímpicos no se permite esta opción.

🥇 ¡ORO! ¡CHILE ES DE ORO! 🇨🇱



Francisca Crovetto le da a Latinoamérica su cuarta presea de oro en #Paris2024, tras finalizar en primer lugar en skeet femenil en tiro deportivo. #ParísEsTuyo pic.twitter.com/53lYsZT5Mi — Claro Sports (@ClaroSports) August 4, 2024

Gran Bretaña no acepta la derrota y asegura que hubo "robo" en el oro de Francisca Crovetto

The Sun criticó duramente el resultado, acusando a los jueces de incompetencia y alegando que Rutter fue "robada". Otros medios, como The Independent, también cuestionaron el desenlace, aunque ninguna prueba concreta.

Amber Jo Rutter mostró su frustración tras la decisión. Aunque aceptó la derrota en la premiación, pidió que se incluya revisión tecnológica (similar al VAR de fútbol) en futuros eventos olímpicos para evitar errores.

¡Buen día, Chile! 🇨🇱🥇



Todavía estamos felices por el #oro de Francisca Crovetto... ¡el primero de una mujer chilena en toda la historia de los Juegos Olímpicos!



Déjale tu mensaje a la tiradora dorada. 👇#JuegosOlímpicos #Paris2024 I @TeamChile_COCH pic.twitter.com/dtY3efqpQV — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 5, 2024

La britanica quedó orgullosa por su medalla de plata en París 2024

Rutter también expresó su orgullo por la medalla de plata, "no voy a permitir que un objetivo como ese me quite mi momento. Estoy muy orgullosa de haber ganado una medalla de plata, algo que ni siquiera pensé que sería posible"

El entrenador de Rutter, Richard Brickell, apoyó las críticas y aseguró que todos, menos los jueces, vieron que el disparo fue válido. La falta de revisión tecnológica sigue siendo un tema debatido tras la polémica.