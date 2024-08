En tiempo récord los primos Grimalt se metieron en los octavos de final del voley playa en París 2024

En un partido que apenas llegó a los tres puntos, los primos Grimalt lograron asegurar su lugar en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a una inesperada circunstancia.

Marco y Esteban Grimalt estaban en la lucha por un puesto en la siguiente fase y necesitaban superar a los canadienses como el mejor perdedor. Sin embargo, una lesión en el equipo rival llevó a su abandono cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los chilenos. Así, los primos Grimalt se aseguraron un lugar entre los 16 mejores equipos.

¿Por qué Canadá se retiró de la competencia frente a los primos Grimalt?

Samuel Schachter, el capitán del equipo canadiense no pudo superar una lesión en la espalda que arrastraba, y pese a sus ganas por disputar el duelo frente a los chilenos, luego del tercer punto, le fue imposible continuar y debieron retirarse del partido.

¡AVANZAN LOS PRIMOS! ⏩⏩



Los voleibolistas Esteban y Marco Grimalt avanzaron a los octavos de final de @paris2024, luego del retiro de la pareja canadiense 🇨🇦 formada por Sam Schachter y Daniel Dearing en la ronda del repechaje. Dearing se lesionó 🤕 al comenzar el partido y no… pic.twitter.com/l4UwyD0o4t — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 3, 2024

Los grimalt tienen una gran cercanía el binomio norteamericano, tras el partido Marcos Grimalt señaló que: "Es bienvenido el triunfo, no es la forma que nos gustaría, nos ponemos en los pies de ellos y no lo deben estar pasando bien en este momento, supimos que tuvo una contractura muy fuerte en la espalda y no se alcanzó a recuperar para el partido. Esperamos que tenga una pronta recuperación y que no sea nada muy grave."

"Ahora es un paso más adelante, nos metemos en octavos de final, tenemos dos posibles países muy fuertes que son Catar y Noruega, y sabemos que somos capaces, que tenemos las herramientas y encontrando el nivel de juego que queremos podemos hacerle frente a cualquier equipo", cerró.