Estados Unidos sigue firme caminando al oro en el baloncesto de París 2024

El básquetbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya tiene definido a sus cuatro semifinalistas, donde Estados Unidos sigue siendo el gran favorito para quedarse con la medalla de oro.

La jornada de cuartos de finales comenzó con la victoria de Alemania sobre Grecia por 76 a 63. Continuó con un partidazo en el que Serbia le ganó a Australia por 95-90. Y la algarabía del público local llegó con la victoria de Francia 82-73 sobre Canadá.

El denominado Dream Team chocó con Brasil, e hizo valer todo su poderío para imponerse por 122-87, y aun cuando el conjunto sudamericano tuvo el mayor anotador del pleito, con los 30 puntos de Bruno Cabloco, esto fue insuficiente y no hizo mella en los norteamericanos.

Las semifinales se disputarán este jueves 8 de agosto, y enfrentará a Estados Unidos con Serbia en un encuentro que se disputará a partir de las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT). En el preliminar, a las 11:30 Francia chocará con Alemania.

Semifinal Showdown vs Serbia. ⚔️



🇺🇸 #USABMNT vs 🇷🇸 on Thursday (3 PM ET, USA Network + Peacock)! pic.twitter.com/sndFKNeWbv