¡Histórico! El atletismo dará premio en dinero a medallistas de oro en París 2024

El atletismo se convertira en el primer deporte olímpico que entregará premios en dinero a los ganadores de medallas de oro, en una medida que empezará a operar en los Juegos de París 2024.

Así lo dio a conocer World Athletics, mediante un comunicado de su presidente Sebastian Coe: "La introducción de premios monetarios para los medallistas de oro olímpicos es un momento crucial para World Athletics y el deporte del atletismo en su conjunto, lo que subraya nuestro compromiso de empoderar a los atletas y reconocer el papel fundamental que desempeñan en el éxito de cualquier Juego Olímpico".

Serán 50.000 dólares (más de 47 millones de pesos) para los 48 campeones olímpicos y un total de 2,4 millones de la moneda norteamericana (más de 2.000 millones de pesos).

World Athletics introduces prize money for Olympic gold medallists at Paris 2024, and all medallists from LA28.