Kylian Mbappé destacó a París como sede de los Juegos Olímpicos 2024: Es la ciudad del deporte

El futbolista Kylian Mbappé, que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 por decisión de su nuevo club, el Real Madrid, valoró la importancia de que la capital francesa sea la sede organizadora de la cita olímpica.

El francés, natural además de la ciudad que acoge los Juegos, expresó el sentimiento de cara al evento.

"Espero que todos vean en Francia y París como la ciudad del deporte y que podemos hacerlo todo. Las cosas buenas para recibir a todo el mundo y compartir algo increíble. Eso es lo más importante, mostrar la mejor imagen de nuestro país. Que estamos dispuestos a aceptar a todos, a toda la cultura. Todo el país tiene que disfrutarlo y luchar por la medalla de oro en todos los deportes, por supuesto", expresó Mbappé en declaraciones a CNN.

