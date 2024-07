Las grandes figuras que dirán presente en el baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024

Quedan menos de 10 días para la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Serán 329 eventos que se desarrollarán desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto y en la que decenas de países se enfrentarán en cientos de competencias por la gloria de las medallas olímpicas.

Serán 17 días donde el mundo del deporte se paralizará por completo para ver a los mejores deportistas en cada una de las disciplinas que forman parte de esta tremenda cita deportiva.

Una de las disciplinas más atractivas que estarán presente en la cita de los cinco anillos es el básquetbol, en el que tanto en damas como en varones, tendrán una disputada lucha por conseguir la anhelada presea dorada.

Todas las miradas estarán puestas en el Dream Team de Estados Unidos, elenco que parece como el gran favorito para colgarse a la medalla de oro ya que cuenta con figuras de la talla de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, entre otros.

LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA y va por su tercer oro olímpico tras los conseguidos en Pekín 2008 y Londres 2012, regresa a la cita olímpica por primera vez en 12 años. A sus 39 años, James presumiblemente esta será su última oportunidad de conseguir una medalla olímpica.

Otra figura que estará en París 2024 es Kevin Durant, quien intentará convertirse en el primer ganador de cuatro oros en el baloncesto masculino, después de hacerlo en Tokio en 2021, Río de Janeiro en 2016 y Londres en 2012.

El que también atrapará las miradas en el equipo estadounidense es Stephen Curry. El líder histórico de triples en la NBA debutará en unos Juegos a sus 36 años.

