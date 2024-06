Los clubes de la Premier League niegan permisos a jugadores para los Juegos Olímpicos

El Chelsea no autorizó al volante Enzo Fernández para formar parte del seleccionado Sub 23 que disputará la cita olímpica de París. Mismo panorama que enfrenta su compatriota, Alejandro Garnacho, luego que el Manchester United confirmara que no cederá.

A pesar del deseo de Fernández y del técnico Javier Mascherano de contar con él, finalmente los londinenses optaron por no autorizarlo para que realice la pretemporada junto al resto de la Selección Argentina.

El volante hizo saber su intención de formar parte de la comitiva argentina, pero los deseos del jugador, quien habló en numerosas ocasiones con los dirigentes de su club para intentar destrabar su situación, se toparon con los de los 'Blues', que optaron por rechazar su solicitud para que esté desde un principio bajo las órdenes de Enzo Maresca, quien acaba de asumir en reemplazo de Mauricio Pochettino.

El Manchester United es otro equipo de la Premier League que se sumó a la medida

Misma suerte corrió Garnacho, ya que los dirigentes del Manchester United le comunicaron al delantero que no lo autorizarán para jugar los Juegos Olímpicos. Cabe mencionar que los equipos en Europa no están obligados a ceder a sus futbolistas ya que la cita olímpica no corresponde a una fecha FIFA.

La 'Albiceleste', que va en búsqueda de su tercera presea dorada, hará su debut el 24 de julio frente a Marruecos. Luego, el 27 de julio, se medirá ante Iraq. Cerrando su etapa de grupos el 30 de julio, contra Ucrania.

❌🇦🇷 [CONFIRMADO] Enzo Fernández NO ESTARÁ en los JUEGOS OLÍMPICOS de París.



Chelsea decidió NO CEDERLO. ⛔️



Vía @gastonedul. pic.twitter.com/sJGKjbJEqr — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 3, 2024