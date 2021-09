Macarena Pérez: Quiero ir por una medalla a París 2024 y siento que tengo las herramientas

La destacada ciclista BMX Freestyle nacional Macarena Pérez repasó su buena actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde logró un diploma por su séptimo lugar, y comentó sus grandes expectativas de cara a París 2024.

Pérez nos dijo en conversación con Al Aire Libre TV que va por una prese a la próxima cita en Francia: "Sí, de todas maneras. Hay que trabajar duro. Tengo las herramientas, hay un par de cosas que puedo mejorar en cuanto a estrategias y entrenamientos. El BMX es un deporte en que ir a entrenar solo, no funciona muy bien. Se necesita alguien que te motive, te tire la oreja y acompañe. Se necesita adrenalina".

Sobre Tokio aseguró que "me quedé con gusto a poco, hay algunos detalles que pude haber mejorado, ciertas cosas no me resultaron, no tuve fallas ni caídas, pero a la vez no hice todo lo que quería hacer. Así es el deporte, es un minuto que das todo o no pasa nada y lamentablemente no pude hacer todo lo que quería hacer, pero sí fui con todo, lo di todo y luché hasta el final. El diploma olímpico lo tengo en Chile".

"Maca" fue la primera competidora en la historia en participar en esta disciplina en Juegos, ya que fue sorteada al inicio y la prueba debutaba a nivel olímpico: "No sé cómo decidieron el orden, pero no me había dado cuenta que era la primera hasta que estaba arriba a punto de tirarme y hacer mi ronda. No lo había analizado. Sabíamos el orden de salida un par de días antes, pero no me había dado cuenta. Me puse nerviosa y ansiosa, pero no en un mal sentido, sino que estaba feliz de abrir el BMX en los Juegos Olímpicos.

Además, comentó una inédita contorsión que hizo en la cita: "Estoy feliz con el backflip (vuelta hacia atrás) que salió bien. Lo he practicado mucho. Es un truco que da mucho miedo, pero a la vez yo sé que siempre lo voy a hacer, que no lo voy a fallar. Hubo muchos trucos que, por ejemplo, saltaba y me quedaba tiesa o caía plano. La rutina dura un minuto y no es solo un truco grande. Hay que hacer una serie de trucos".

Junto con esto, aseguró que su próximo objetivo es Santiago 2023 y que también va por una medalla, señalando que será una buena oportunidad para probar cosas nuevas y vencer sus miedos: "Tengo que atreverme a hacer trucos a intentarlo, a recibir porrazos. Es difícil dejar ese miedo".

Por último habló sobre el respaldo del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico de Chile (COCh): "Yo no puedo decir que el Team Chile no me apoya. Al contrario, me han apoyado en los viajes, en los entrenamientos en Estados Unidos, me han ayudado con un preparador físico, pero entre los dos no hicimos bien la jugada de decir: "Necesito un Coco Zurita como entrenador o una pista en Chile".

También con "Coco" Zurita tenemos el proyecto de arreglar la pista del Parque Araucano, el Signal Park, tenerlo listo como pista olímpica, ojalá de acá a fin de año. Es un proyecto que se está haciendo hace uno o dos años, que lo queríamos antes de los Juegos Olímpicos, pero por "X" razón, Covid, gestiones y trámites súper largos no se alcanzó, pero debo planificar bien ahora qué necesito para poder progresar y llegar a un nivel increíble

Macarena Pérez terminó séptima en Tokio 2020, con un puntaje de 73.80. El oro fue para la británica Charlotte Worthington (97.50), la plata para la estadounidense Hannah Roberts (96.10) y el bronce para la suiza Nikita Ducarroz (89.20).