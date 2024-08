Marileidy Paulino es la reina de los 400 metros y con récord olímpico

Los 400 metros es considerada una de las pruebas más extenuantes del atletismo, al ser velocidad y resistencia a la vez, ya que se debe mantener por largos segundos la máxima intensidad y aceleración. Y en esta prueba la dominicana Marileidy Paulino es la deportista más destacada del planeta en la actualidad, y por lo mismo era la favorita para quedarse con el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el Campeonato Mundial del Budapest, Paulino ya había demostrado que no tenía rivales que le amagaran, y ganó la prueba con superioridad sobre la polaca Natalia Kaczmarek y la barbadense Sada Williams que le escoltaron, y salvo una catástrofe, lesión o mala salida su victoria debía replicarse en la capital francesa.

Marileidy Paulino la reina de los 400 metros

Cuando algún deportista tiene un grado de supremacía sobre sus competidores se espera no sólo que gane, además debe hacerlo de forma convincente, y Marileidy Paulino entendió el desafío, no quiso ganar de manera simple. Y si se iba a consagrar campeona olímpica, debía tener un plus para atesorar el triunfo aún más.

La carrera comenzó un tanto medida para la dominicana, pero la aceleración que metió luego de cien metros, para entrar a la curva que la llevara a la recta final fue demoledora, y le valieron además de la medalla de oro el récord olímpico, con 48".17, en una carrera donde demostró que en la actualidad no tiene una rival que le amague el reinado en los 400 metros.

El triunfo de Marileidy Paulino fue aplaudido por sus adversarias, en especial Salwa Elid Naser de Bahrein y Natalia Kaczmarek de Polonia, que le acompañaron en el podio. Celebrado por su país, y elogiado incluso por el Presidente de República Dominicana, Luis Abinader, que hizo manifiesta su alegría en sus Redes Sociales.