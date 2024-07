Nadal reconoció paliza de Djokovic y habló sobre su futuro en el tenis tras los Juegos Olímpicos

El tenista español Rafael Nadal reconoció este lunes la dura derrota que sufrió ante el serbio Novak Djokovic por 6-1 y 6-4, resultado que lo dejó sin opción de conseguir medallas en el cuadro de individuales del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Ha habido un jugador mucho mejor que el otro y hay que aceptarlo. Durante una hora ha sido duro de digerir todo lo que estaba pasando, aunque lo he hecho, no es un problema, he intentado estar con la actitud y con la mentalidad adecuada para aceptar. Sabía que había una posibilidad de que fuera así y bueno, lo he hecho, no he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para crearle problemas”, dijo el ex número uno del mundo.

El español, de 38 años, apodado el "rey de la arcilla", ha caído hasta el puesto 161 de la clasificación mundial luego de largos dos años de continuas lesiones. Esta situación ha hecho replantearse su continuidad en el circuito profesional, algo que ante tan reiterada pregunta comenzó a molestarlo.

"Cuando termine de aquí voy a tomar las decisiones que tenga que tomar, en base, lo primero, a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tenga", dijo el 14 veces campeón de Roland Garros, que pidió una tregua a la prensa.

Nadal habló sobre su futuro en el tenis tras los Juegos Olímpicos

"Lo que tenga que decidir lo decidiré después de los Juegos. No puedo estar pensando todo el día eso. ¿Sabéis lo que pasa?, que vengo aquí y me preguntáis cada día lo mismo y al final, ¿sabéis lo que pasa? Que es muy difícil recuperar un nivel óptimo si estoy cada día pensando si me retiro o si no me retiro, ¿no? Con lo cual yo intento vivir mi día a día", agregó.

"Vengo de dos años muy difíciles, con muchos problemas físicos, no he sido capaz de tener una continuidad, me he dado un tiempo extra. Las resoluciones que tenga que tomar o aprender de esto o tomar decisiones pues lo haré después", cerró.

Nadal volverá a la pista este martes junto a Carlos Alcaraz por la segunda ronda del torneo de dobles.