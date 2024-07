París 2024: La selección de fútbol de Argentina denunció un robo fuera de la cancha

Luego del lamentable final que tuvo el partido entre Argentina vs Marruecos, en el debut de ambos equipos en el torneo de fútbol olímpico de los Juegos de París 2024, el técnico de la selección trasandina, Javier Mascherano, informó de un lamentable hecho que afectó al elenco albiceleste.

Más allá del bochornoso final que tuvo el partido entre la selección argentina y el combinado africano, el lamento del cuadro del otro lado de la cordillera va por un hecho extra futbolístico, ya que el DT denunció un robo que sufrió el plantel, asalto que se dio fuera del campo de juego y no precisamente en el partido ante el cuadro marroquí.

En la selección de fútbol de Argentina denunciaron un robo fuera de la cancha

Una vez terminado el encuentro ante Marruecos, y aún masticando la derrota por todos los incidentes que sucedieron al final del partido, Mascherano se encargó de denunciar una situación que afectó al plantel en su lugar de entrenamiento, ya que ingresaron delincuentes y asaltaron a la delegación.

“Ayer nos entraron a robar en el predio. A Thiago Almada le robaron unos anillos y un reloj después de un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada. No pretendemos que nos beneficien, pero no queremos que nos tomen el pelo”, esbozó.

Con respecto a lo que ocurrió en el encuentro que se llevó a cabo en Saint-Ettiéne, el ex jugador confesó que el partido se suspendió por seguridad. “Nunca nos hablaron de la revisión del VAR. La página oficial de los Juegos Olímpicos puso que el partido había terminado 2-2. El árbitro no nos dio ninguna explicación. En ningún momento nos comentaban qué era lo que podía pasar”, comentó.

“Lo que pasó dentro de la cancha es un escándalo. Cómo van a parar el partido siete veces por invasión de cancha. Este no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos”, dijo el ex mediocampista.