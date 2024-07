¿Quién es Macarena Pérez, la figura chilena del BMX Freestyle que va por una medalla en París 2024?

Macarena Pérez, la estrella chilena del BMX, se ha consagrado como una de las mejores atletas del mundo en su disciplina. Con una carrera llena de importantes triunfos, ha puesto su nombre en la historia de ese deporte, además de llenar de ilusión a los chilenos con su participación en París 2024.

Macarena de 27 años, la principal exponente chilena del BMX, vive en EE.UU. para prepararse al más alto nivel. Su dedicación la ha posicionado como una de las mejores del mundo.

En 2019, obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Lima y también en el Mundial de BMX en China detrás de Hannah Roberts de Estados Unidos, Pérez logró el segundo lugar, asegurando un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde debutó el BMX como deporte olímpico.

¡PLATA 🥈 MUNDIAAAAAAL 🔥! Nuestra rider Macarena Pérez se quedó con el 2do lugar en el Mundial UCI de BMX Freestyle, realizado en China, logrando de paso la mejor actuación de la historia para nuestro país en esta disciplina 👏👏👏.

El gran hito de Macarena Pérez en los Juegos Olímpicos

Fue la primera mujer en competir en BMX en Tokio, que era una diciplina que debutaba en esa cita olímpica, que luego de saber el hito que había significado su participación, señaló que: "No sé cómo decidieron el orden, pero no me había dado cuenta que era la primera hasta que estaba arriba a punto de tirarme y hacer mi ronda. No lo había analizado. Me puse nerviosa y ansiosa, pero no en un mal sentido, sino que estaba feliz de abrir el BMX en los Juegos Olímpicos".

Los últimos logros deportivos de Macarena Pérez en el BMX Freestyle

En lo más reciente de su carrera, en Asunción 2022, ganó la medalla de oro en BMX Freestyle. En Santiago 2023, repitió con plata, nuevamente detrás de la estadounidense Roberts, consolidando su destacada trayectoria.

Ahora, en 2024 la chilena se metió en la final del BMX Freestyle, donde tiene bastantes posibilidades de conseguir una medalla para nuestro país. La final se realizará este miércoles a partir de las 7:10 am de Chile.