Se terminó el sueño dorado para Las Leonas en París 2024

La selección argentina femenina de hockey césped, conocidas mundialmente como Las Leonas, uno de los mejores equipos del orbe y que maravilla por su talento y calidad de juego, hasta ahora no ha podido alcanzar una medalla de oro olímpica, y en París 2024 no fue la excepción.

Las Leonas que irrumpieron con todo su poder en Sídney 2000 cuando alcanzaron la medalla de plata al caer con las locales han sido animadoras permanentes de este deporte, y muchos son de la opinión que han merecido llegar a lo más alto del podio, pero en las ediciones del 2012 en Londres y Tokio que se disputó el 2021, los Países Bajos le privaron de colgarse la presea de oro.

SEMIFINAL OLÍMPICA 👊🇦🇷#LasLeonas enfrentarán a Países Bajos en la SEMIFINAL de Paris 2024.



🗓 MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO

⏰️ 9.00 (ARG)

📺 TyC Sports y TyC Sports Play / TV Pública / Claro Sports



¡Vamos, Leonas! 👊🇦🇷#VamosArgentina pic.twitter.com/dXstZqVIXP — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 7, 2024

El fin del sueño dorado de Las Leonas en París 2024

La competencia puso a Argentina una vez más frente a las neerlandesas, las dos mejores escuadras del planeta según el ranking. Y las europeas hicieron valer su condición de número uno, derrotando por un contundente 3-0 a las Leonas en semifinales gracias a las conversiones de Luna Fokke, Laura Nunnink y Yibbi Jansen que las llevarán a la disputa de su quinta medalla de oro.

Argentina irá por el bronce, para mantener una tradición que en todos los Juegos Olímpicos de este siglo hicieron podio, con la única excepción de Río 2016.