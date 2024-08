Yasmani Acosta agradeció el apoyo tras su éxito olímpico: La medalla de plata es de todo el país

El chileno Yasmani Acosta fue recibido este lunes junto a Francisca Crovetto por el Presidente de la República Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda tras obtener la medalla de plata en la lucha olímpica en los Juegos de París 2024.

El luchador nacionalizado, que obtuvo su primera presea en un evento de la cita de los cinco anillos, llegó en esta misma jornada al país y se dirigió inmediatamente al palacio presidencial para compartir con el primer mandatario, quien lo esperaba junto al Ministro del Deporte, Jaime Pizarro y la Subsecretaría de Deportes, Antonia Illanes.

Tras una reunión de protocolo al interior de la Casa de Gobierno, ambos deportistas salieron a la Plaza de la Constitución para compartir con la gente que los esperaba para homenajearlos con su aplauso. Acosta agradeció el apoyo entregado por el país, al que llegó en 2015 buscando nuevas oportunidades desde su natal Cuba.

“Desde que llegué el 2015 a Chile ha sito todo felicidad. Me han recibido muy bien y me sentía en deuda con el país. Me esforcé bastante durante todo el proceso y sin el apoyo de mis amigos y amistades, del pueblo chileno que me acogió como uno más, nada de esto sería posible”, dijo.

“De verdad me sentía en deuda y lo único que quería era ganar una medalla para el país. Entrené tanto y me esforcé tanto. En los Juegos Olímpicos de Tokio no se dio, pero lo seguí intentando y llegué a París 2024 y logré esta medalla que no es solamente mía, sino que de todos ustedes”, puntualizó el deportista, que reconoció su orgullo por ser un chileno más y que recibió una fuerte ovación por quienes se dieron cita en la Plaza de la Constitución.