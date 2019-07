Artistas personificaron a Chile como un samurai andino de cara a Tokio 2020

El proyecto internacional de nombre WorldFlags (WF por sus siglas o Banderas del Mundo, por traducción) lanzó una iniciativa en la que personificó al estilo del animé a los distintos países que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el caso de Chile lo dibujó como un samurai andino.

"Un samurai en el campo nevado bendecido por los Andes. La mirada vista desde la red le da un poder misterioso", señala la descripción de "Sasa", nombre otorgado a este individuo que está de cumpleaños el 18 de octubre y mide 1,72 metros.

Según la publicación, "Sasa", como la dupla goleadora de la selección chilena en los '90 (Za-Sa), integrada por Iván Zamorano y Marcelo Salas, es un niño misterioso de alto orgullo, que tiene la magia de los Andes y le permite aturdir al demonio con sus ojos congelados.

"Su movimiento especial es el Snow Iai con el que manipula la nieve" y además le encantan los animales, por lo que tiene como mascotas a un cóndor y un huemul, al igual que nuestro escudo nacional.

Tras ser dado a conocer "Sasa", varios usuarios publicaron sus "fan arts" del personaje. Revísalos a continuación:

"World Flags Samurai" will create various places such as sports and competitions in various countries in addition to the Olympic Games with personification (GIJINKA)! #worldflags_fa pic.twitter.com/0YQ4XBcJZ0 — WORLDFLAGS(WF) (@worldflagsorg) 29 de junio de 2019