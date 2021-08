Atleta irlandesa Sarah Lavin "pidió explicaciones" tras creación de un meme suyo en Chile

La atleta irlandesa Sarah Lavin, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, bromeó en redes sociales tras la creación de un meme suyo en Chile.

La situación se generó hace algunos días por una imagen de la deportista difundida en redes sociales, que se relacionó con Joaquín Lavín, ex candidato presidencial y ex alcalde de Las Condes.

"Necesito encontrar a alguien de Chile para explicar esto", publicó la deportista, junto con emoticones de risa.

Tras la publicación fueron muchos los cibernautas chilenos que le respondieron y se tomaron con humor la situación.

