Campeona olímpica estadounidense sufrió ataque racista en las calles de Los Angeles

La medallista olímpica estadounidense Sunisa Lee sufrió un ataque racista en la ciudad de Los Angeles, en California, hecho que reveló la misma atleta en las últimas horas.

El incidente que afectó a la gimnasta, ganadora de tres medallas en Tokio 2020, se produjo a la salida de una fiesta, donde los agresores la rociaron con gas pimienta a ella y un grupo de amigos.

"Nos dijeron que nos fuéramos a nuestro país", reveló Lee, quien tiene descendencia asiática, y agregó que: "Estaba muy enfada, pero no pude hacer nada porque se fueron. Fue un momento muy difícil, porque no quise hacer nada que me metiera en problemas".