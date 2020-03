Esteban Bustos: Si el coronavirus no se controla antes de julio, es imposible que se hagan los JJ.OO.

En medio de la incertidumbre sobre la fecha en la que se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego que el COI anunció que se tomará cuatro semanas para evaluar esta situación, el deportista nacional Esteban Bustos, señaló en Al Aire Libre en Cooperativa que si no se controla el coronavirus de acá a la fecha será imposible que se lleve a cabo el evento en la fecha estipulada.

"Es evidente que si el virus no se logra contralar de acá a julio o agosto es imposible que se hagan los Juegos porque se concentran deportistas de todo el mundo en una misma ciudad y eso puede provocar una nueva expansión del COVID-1", apuntó el pantatleta clasificado a la cita de los anillos.

"Si no está controlado para esa fecha no veo factible que se puedan realizar, en caso que se haya controlado, lo que sostiene el COI es que la humanidad necesita un momento de unión y de una competencia justa, pero me pregunto qué tan justa puede ser la competencia considerando que no en todos los países el virus se va a controlar de igual manera, algunos países lo harán antes. En Chile estamos todos los deportistas entrenando en casa", agregó.

En esa línea, Bustos expuso que le "complica el entrenamiento, porque no puedo hacer natación, ni equitación, ni trote. Pero lo que más me complica es que estoy saliendo de una operación cadera y no puedo hacer quinesiología y debo hacerlo de manera virtual, es una situación a la que hay que adaptarse porque mientras no se aplacen los Juegos Olímpicos yo sigo creyendo que compito en agosto".

Opinión distinta es la que tiene María José Mailliard, clasificada a Tokio 2020 en canotaje junto a Karen Roco.

"Espero que se hagan en la fecha estipulada porque yo vengo haciendo una preparación desde el año pasado y pudimos hacer una preparación completa. A nosotras nos afectaría porque mi compañera tenía pensado retirarse después de los Juegos Olímpicos", indicó.

En cuanto a su preparación, Mailliard apunta que "tengo el privilegio de estar en cuarentena en el CAR de Curauma, así que puedo prepararme de forma normal, lo único que me perjudica es no poder trabajar con Karen Roco que se fue a su región porque ella es madre y no puede estar aquí con su hijo. Estoy bien, no me ha afectado a la preparación y ojalá que se se realicen los Juegos con normalidad".

Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, aseguró que, a diferencia de otros países, están alineados con el COI respecto a la fecha en la que se desarrollen los Juegos.

"Era un poco de esperar la comunicación que hizo el COI en el sentido de recoger el mensaje de deportistas y federaciones internacionales, además de buscar la forma que provoque el menor daño. Canadá está en su justo derecho de preocuparse de sus deportistas, sin embargo, creo que el COCh va a estar siempre alineado con las decisiones que tome el COI", cerró.