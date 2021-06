Francia anunció nómina para Juegos Olímpicos sin Mbappé y con Gignac como novedad

La selección francesa, al mando del técnico de la sub-21 Sylvain Ripoll, dio a conocer este viernes la nómina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un listado que sorprendió por la ausencia de Kylian Mbappé y la convocatoria del experimentado André-Pierre Gignac.

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷



Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021

Mbappé, actualmente con la selección adulta en la Euro 2020, no fue convocado en el equipo olímpico porque su club, PSG, decidió no autorizar su participación en la competencia en Japón, para que no se pierda la pretemporada.

La novedad, en tanto, fue la citación del veterano Gignac, con 35 años. El delantero de Tigres en México también estará junto a su nuevo compañero de equipo, Florian Thauvin, en la nómina de 18 jugadores.

Francia, en los Juegos Olímpicos, integra el Grupo A, junto al anfitrión Japón, Sudáfrica y México, y el debut de los galos será el 22 de julio ante la selección azteca en el Estadio Ajinomoto en Tokio.

La lista de Francia para Tokio 2020:

Porteros

Paul Bernardoni (Angers)

Gautier Larsonneur (Brest)

Defensas

Benoit Badiashile (Mónaco)

Anthony Caci (Estrasburgo)

Pierre Kalulu (Milan)

Clement Michelin (Lens)

William Saliba (Arsenal)

Malang Sarr (Chelsea)

Volantes

Eduardo Camavinga (Rennes)

Maxence Caqueret (Lyon)

Jonathan Ikoné (Lille)

Teji Savanier (Montpellier)

Florian Thauvin (Tigres)

Lucas Tousart (Hertha Berlín)

Delanteros