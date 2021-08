Karen Roco: Cuando intentamos entrenar en pandemia, Carabineros quiso llevarnos presas

La canoísta nacional Karen Roco entregó un impactante testimonio tras no clasificar a las semifinales de la competencia de C2 500 metros junto a María José Mailliard y sostuvo que tuvo problemas con Carabineros para entrenar en pandemia.

En diálogo con TVN, Roco aseveró que "cuando quisimos entrenar en pandemia en Curauma, Carabineros nos quiso esposar para llevarnos presas. Nos tuvimos que encerrar".

Más tarde, la deportista se mostró afectada en conversación con el Team Chile: "(En mayo) yo estaba lista y feliz para volver a mi casa con mi hijo y me dijeron que debía quedarme en Rusia para buscar una final. Estaba afectada, pero me levantaba día a día por llevarle un buen resultado, por eso me duele, porque siento que defraudé un poco", expresó entre lágrimas.

Finalmente, la chilena se mostró "disconforme con el resultado. Uno se saca la mugre todos los días y vomita en los entrenamientos. La gente no sabe todo los que pasamos. Nosotros le hemos ganado a algunas de las rivales, pero en el deporte a veces tienes un mal día y pierdes".