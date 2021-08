La atleta "más sexy del mundo" se llenó de cuestionamientos por su actuación en Tokio 2020

- [FOTOS] Alica Schmidt, la "atleta más sexy del mundo", competirá en los Juegos Olímpicos.

La velocista alemana Alica Schmidt, conocida en redes sociales como la atleta "más sexy del mundo", se llenó de críticas en sus perfiles oficiales luego del aporte que ha realizado para el equipo germano durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La deportista de 22 años clasificó a la cita de los anillos como parte del equipo de relevos, pero quedó al margen el pasado sábado del evento mixto, en el cual el elenco teutón fue descalificado por contacto con los jamaicanos.

A pesar de este traspié, Schmidt se ha mostrado muy activa en su cuenta de Instagram, publicando algunas actualizaciones, entre ellos historias de sus prácticas, ante lo cual sus seguidores, que son más de dos millones, se han mostrado agradecidos. Sin embargo, en la red Tik Tok, donde está más participativa, pero ha recibido más comentarios negativos que positivos.

"Tus videos están mostrando mucha pose, y es genial, pero no he podido verte en ningún evento", fue uno de los cuestionamientos, según contó el medio RT. Además, otro le posteó: "No sabía que ser sexy es un deporte olímpico".

"El concurso de belleza no es un deporte olímpico", le dijo otro.